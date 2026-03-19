В Коломне 21 марта пройдет лекция к 170-летию Врубеля

Лекцию «Между светом и тьмой», посвященную 170-летию со дня рождения Михаила Врубеля, проведут 21 марта в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» в Подмосковье. Начало программы запланировано на 16:00, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Лекцию прочитает научный сотрудник музея Юлия Зимина. Она расскажет о русском художнике рубежа XIX–XX веков Михаиле Александровиче Врубеле, который работал в живописи, графике, скульптуре и декоративном искусстве.

Творчество Врубеля стало связующим звеном между академической традицией и поисками нового художественного языка. Художник переосмысливал мифологические и литературные образы, а его произведения вызывали и продолжают вызывать неоднозначные эмоции у зрителей.

Организаторы отмечают, что лекция поможет глубже понять работы мастера и узнать об источниках его вдохновения. Мероприятие рассчитано на аудиторию 6+. Подробности и билеты доступны на сайте галереи «Дом Озерова».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.