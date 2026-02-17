В Коломне 20 февраля откроется XVI Всероссийская конференция имени Абакумова

сегодня в 19:29

В Коломне 20 февраля стартует XVI Всероссийская научно-практическая конференция имени Михаила Абакумова, посвященная современному музею в провинции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В пятницу, 20 февраля, в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне начнет работу XVI Всероссийская научно-практическая конференция имени Михаила Абакумова — Открытые Абакумовские чтения. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Конференция ежегодно собирает искусствоведов, художников, культурологов, маркетологов, историков, филологов, педагогов, юристов и других специалистов, интересующихся музейным делом. В 2026 году тема чтений — «Современный музей в провинции». Участники обсудят вопросы формирования имиджа музея, современного маркетинга, привлечения новой аудитории и внедрения инновационных форматов работы с посетителями.

Особое внимание уделят творчеству народного художника России, уроженца Коломны Михаила Абакумова. Конференция продлится два дня, 20 и 21 февраля. По итогам будет опубликован сборник материалов докладов и сообщений участников, издание выйдет в 2026 году.

Мероприятие пройдет по адресу: Коломна, ул. Красногвардейская, д. 2, галерея «Дом Озерова». Вход свободный. Возрастное ограничение — 12+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.