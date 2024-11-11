В Коломне 14 ноября откроется выставка раритетной кинотехники

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В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» готовится к открытию выставка «Камера. Мотор. Как все начиналось». Посетители увидят образцы кинотехники из частной коллекции Игоря Мясникова, а также экспонаты киномузея детского социально-реабилитационного центра имени Дмитрия Донского в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В экспозиции представлены: киносъемочная и кинопроекционная аппаратура периода СССР, а также отдельные зарубежные киноаппараты, поступившие в нашу страну после Великой Отечественной войны.

«Один из главных экспонатов — кинопроектор, который в 1947 году советскому военному атташе полковнику Петренко подарил кронпринц Северной Норвегии Олаф при открытии монумента Советскому солдату на кладбище в Осло», — рассказали организаторы выставки.

Знатоков ретротехники наверняка заинтересует кинокамера «Родина», репортажная авиационная кинокамера АКС-1С, кинокамеры «Конвас», «Красногорск», «Киев» и другие. Отдельный стенд выделен под любительскую советскую киноаппаратуру.

Выставка начнет свою работу 14 ноября.

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