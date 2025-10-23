В Коломне 1–2 ноября пройдет конкурс вокальной музыки им Николая фон Струве

Завершился прием заявок на участие в VIII открытом фестиваль-конкурсе вокальной музыки имени Николая фон Струве, который состоится в Коломне 1 и 2 ноября. В фестивале принимают участие исполнители со всей России и зарубежья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На сцене 1-го Московского областного музыкального колледжа в рамках конкурсной программы выступят солисты, ансамбли и концертмейстеры. Кроме этого, в программе конкурса-фестиваля проведение мастер-классов, лекций о русской вокальной музыке и встречи с музыковедами. Участники фестиваля смогут не только продемонстрировать свои музыкальные способности, но и лучше узнать историю музыкальной культуры и познакомиться с современной трактовкой классического репертуара.

Конкурс посвящен композитору и соучредителю Российского музыкального издательства Николаю фон Струве, созданного совместно с Сергеем Рахманиновым и Сергеем Кусевицким.

Фестиваль-конкурс способствует сохранению русской вокальной традиции и популяризации музыки начала XX века.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.