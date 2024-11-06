В Коломенскую школу искусств закупили новое оборудование

Парк музыкальных инструментов детской школы искусств «Березка» в поселке Биорки Коломны пополнился новым концертным ксилофоном. Это двухрядный ударный хроматический музыкальный инструмент, предназначенный для сольного, ансамблевого и оркестрового исполнения музыкальных произведений, аккомпанирования, а также для учебных целей. Об этом сообщает пресс-служба

«Инструмент имеет достойное качество, идеальный строй, прекрасный яркий звук, удобен в регулировке высоты клавиатуры и не уступает дорогим зарубежным инструментам. Новый ксилофон уже порадовал учащихся и преподавателей и в дальнейшем будет активно использоваться в концертной и учебной деятельности нашей детской школы искусств», — рассказали в ДШИ «Березка».

Этой осенью новое звуковое оборудование — две акустические системы, система беспроводного мониторинга с наушниками и две универсальные радиосистемы — было приобретено для городского центра культуры и досуга в Озерах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.