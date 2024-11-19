В Клину стартовал конкурс детского творчества «Елка Чука и Гека-2024»

К участию в конкурсе приглашают ребят от 5 до 14 лет. Примечательно, что они могут работать над поделками как сами, так и с родителями. Также свои творения могут представить и коллективы кружков, садов, школ.

В конкурсе в этом году предусмотрено пять номинаций: «Новогоднее панно», «Новогоднее письмо», «Чудо елочной игрушки», «Мой любимый литературный герой» и «Символ года-2025».

«Мы будем рады, если ребята в своих поделках обратятся к творчеству Аркадия Петровича Гайдара. Ведь его имя неразрывно связано с Клином. Даже наше библиотека, носящая его имя, находится по соседству с мемориальным домом писателя. Но, в целом, мы не ограничиваем детей в творческих проявлениях. Пусть фантазируют. Пусть работают. Пожелаем всем удачи!», — сказала заведующая Центральной детской библиотекой им. А. П. Гайдара Екатерина Цивковская.

Конкурс в этом году стартовал 18 ноября. Работы принимают до 22 декабря по адресу: г. Клин, ул. Ленина, д. 20.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.