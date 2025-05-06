В Клину состоится праздничная программа в честь дня рождения Чайковского

7 мая в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину состоится торжественное празднование 185-летия со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Это событие станет важной вехой в культурной жизни страны и предоставит уникальную возможность всем любителям музыки и искусства почтить память выдающегося мастера. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Церемония начнется в 12:00 с возложения цветов к памятнику композитора в городе у торговых рядов. Совместно с Молодежным центром «Стекольный» в рамках празднования пройдет флешмоб, участие в котором смогут принять все желающие. Для волонтеров также будет организована экскурсия по мемориальному комплексу, в ходе которой на мемориальном рояле в кабинете-гостиной композитора исполнят произведения П. И. Чайковского.

В 14:00 начнется торжественная часть с возложением цветов к памятнику П. И. Чайковского на территории Музея-заповедника. В 15:00 в кабинете-гостиной пройдет торжественное заседание, посвященное юбилею композитора, с исполнением произведений на мемориальном рояле.

Для гостей музея-заповедника в этот день будут организованы экскурсии по мемориальному дому в 11:00, 12:00 и 14:00. С 13 до 18 часов для маленьких гостей пройдут игровая программа «Как прекрасен этот мир», на которой юные участники познакомятся с миром музыки и искусства, мастер-класс «Брошь «Ландыш» и тематическая экскурсия „Чайковский — история успеха“. Мероприятия помогут детям погрузиться в атмосферу творчества и научат их ценить искусство. В течение всего дня будут доступны квесты для самостоятельного прохождения «Все искусства в гости к нам» и «Музейное путешествие», которые позволят участникам глубже погрузиться в атмосферу творчества Чайковского.

Завершит праздник концерт Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана «Мой Чайковский». В программе прозвучат арии, дуэты и сцены из опер «Евгений Онегин», «Мазепа», «Черевички», «Пиковая дама», «Иоланта».

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