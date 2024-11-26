В Клину состоится ярмарка изделий ручной работы 7 декабря

сегодня в 12:20

7 декабря в большом зале молодежного центра «Стекольный» пройдет вторая выставка-ярмарка. Мероприятие планируется в формате ярмарки, где мастера продемонстрируют свои изделия. Также состоятся творческие мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К участию в ярмарке приглашают талантливых творцов, работающих в самых разнообразных техниках декоративно-прикладного искусства (шитье и вышивание, пэчворк, бисероплетение, выжигание и резьба, лепка, роспись, вязание, работа с эпоксидной смолой и многое другое).

Оставить заявку на участие для мастеров можно несколькими способами:

по телефону 8 (496) 243-64-99;

заполнив анкету-заявку участника по ссылке

Выставка-ярмарка состоится с 12:00 до 15:00 в МЦ «Стекольный» по адресу: г. Клин, ул. Литейная, д. 23а. Вход на мероприятие свободный (12+).

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