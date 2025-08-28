В Клину прошел областной культурно-этнографический фестиваль

сегодня в 19:03

В Клину состоялся III областной культурно-этнографический фестиваль «Жемчужина Подмосковья». Больше 300 долголетов из разных муниципалитетов Московской области собрались у клуба «Стекольный», чтобы поучаствовать в русском народном празднике. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед торжественным открытием фестиваля выступил фольклорный коллектив «Радоница» с русскими народными песнями и частушками. Площадь наполнилась музыкой, что сразу задало положительное настроение фестиваля. Открыла фестиваль заместитель главы городского округа Клин Нелли Тимофеева.

Особую атмосферу праздника создала приглашенная гостья. Заслуженная артистка России Татьяна Саванова закружила участников в хороводе.

«Этот фестиваль — народный праздник. Праздник души, обмена опытом. Это так необходимо русскому человеку — общение, пение и хороводы. Задумка замечательная», — поделилась впечатлениями Татьяна Ивановна.

Первая часть фестиваля прошла на открытом воздухе. Гости округа участвовали в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству и рисованию, дегустировали традиционную выпечку и напитки, водили хороводы и участвовали в народных играх.

Вторая часть — концертная. На сцене клуба «Стекольный» выступили фольклорные, вокальные и танцевальные ансамбли. Важной частью фестиваля стал показ мод. Участники клуба «Активное долголетие» из разных муниципалитетов Московской области представили свои коллекции одежды, головных уборов, аксессуаров, выполненных в народном стиле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.