В Клину пройдет праздничный концерт к 8 Марта

Праздничный концерт к международному женскому дню состоится 7 марта в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину. Перед зрителями выступит заслуженный артист России Виктор Зинчук, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Концерт пройдет в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в городском округе Клин. В программе прозвучат произведения мировой классики — Бетховена, Моцарта и Баха, а также авторские композиции Виктора Зинчука.

Музыкант не только исполнит известные произведения, но и поделится историями из своей жизни и расскажет о создании музыки. Виктор Зинчук — обладатель звания «Золотая гитара России», рекордсмен книги рекордов Гиннеса как самый техничный гитарист мира, академик и член жюри Российской национальной музыкальной премии.

Начало концерта в 17:00. Возрастное ограничение — 6+. Билеты можно приобрести в кассе и на официальном сайте музея-заповедника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.