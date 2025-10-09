В Клину пройдет международная научная конференция, посвященная наследию Чайковского

5 и 6 ноября в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского, г. о. Клин, состоится Международная научная конференция «П. И. Чайковский и его наследие в XIX–XXI веках: забытое и новое». Мероприятие посвящено 185-летию со дня рождения великого композитора, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конференция станет важной платформой для обсуждения актуальных тем, связанных с жизнью и творчеством П. И. Чайковского, а также его наследием в контексте XIX–XXI веков.

В рамках конференции будут рассмотрены темы:

П. И. Чайковский и его время;

Судьба наследия П. И. Чайковского в XIX–XXI веках;

Новые факты и документы о жизненном и творческом пути композитора;

Архив П. И. Чайковского: современное состояние и проблемы изучения;

Творческий процесс Чайковского;

Исполнители и интерпретации его произведений в истории музыкальной и театральной практики;

Влияние наследия Чайковского на различные виды искусства: театр, кино, изобразительное искусство и другие.

В конференции примут участие исследователи из Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербургского государственного института культуры, Академии хорового искусства В. С. Попова, Государственного академического Большого театра России, Туркменской национальной консерватории им. М. Кулиевой, Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова, Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского, Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой и многих других.

Кроме научных дискуссий, в музее-заповеднике П. И. Чайковского пройдут экскурсионные программы для участников конференции по экспозициям, выставкам и фондохранилищу музея.

В день открытия конференции состоится концерт Московского камерного оркестра «Musica Viva» под управлением народного артиста России Александра Рудина. Закрытие конференции придется на день памяти композитора, к которому также будет приурочен ряд событий.

Конференция проводится совместно с Государственным институтом искусствознания.

