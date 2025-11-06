В Клину пройдет концерт «Чайковский-гала»

8 ноября в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину состоится концерт солистов и ансамблей Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством маэстро Юрия Башмета «Чайковский-Гала». Концерт пройдет в рамках сотрудничества маэстро с Государственным мемориальным музыкальным музеем-заповедником П. И. Чайковского в Клину, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В программе вечера прозвучат сочинения великого русского композитора — Петра Ильича Чайковского — в исполнении солистов юношеского симфонического оркестра. Посетители услышат пять пьес из «Детского альбома» для струнного квартета, мелодии для скрипки и фортепиано, три пьесы для камерного ансамбля и другие произведения.

Начало концерта в 17:00. 6+.

Подробная информация и билеты на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского.

