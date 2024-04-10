В Клину продолжается реставрация церкви святой Троицы

Главным управлением культурного наследия Московской области осуществлена приемка выполненных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Церковь святой Троицы, 1829 г., кон. 1850-х гг.» в Захарове в Клину, сообщает пресс-служба ведомства.

Работы проведены по объему трапезной: окраска фасадов, штукатурка и окраска стен, откосов и сводов в интерьерах, реставрация дощатых полов, воссоздание водосточной системы и открытие выступающих элементов на фасадах, устройство отмостки.

Троицкая церковь была заложена в 1829 году. Объемно-пространственная композиция храма складывается из расположенных по продольной оси бесстолпного четверика в стиле ампир, увенчанного купольной ротондой, к которому с востока примыкает полуциркульная апсида, а с запада — обширная двухстолпная трапезная, выстроенная в стиле романской архитектуры, и трехъярусная шатровая колокольня, возведенная в стилистике русского зодчества XVII в.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.