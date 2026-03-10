В Клину открылась выставка «Золотая игла — 2026»

Выставка современного женского рукоделия «Золотая игла — 2026» открылась 7 марта в выставочном зале имени Ю. В. Карапаева в Клину. В экспозиции представили более 150 работ в разных техниках вышивки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект возродили после долгого перерыва. Он объединил 25 авторов, которые представили свыше 150 работ, выполненных в техниках крест, гладь, изонить и машинная вышивка. Среди сюжетов — классические композиции, старинные картины и современные мотивы. Мастера создают объемные и фактурные элементы, комбинируют нити, используют бисер и пайетки.

«У всех мастеров своя глубина работ, и каждая картина для вышивальщиц — как новорожденный ребенок. Кто-то трудится над произведением месяц, а кто-то не один год. И этот кропотливый труд дает такой прекрасный результат», — поделилась мнением секретарь Клинского отделения союза художников Подмосковья Валентина Танель.

В отдельном зале открыта персональная выставка клинской вышивальщицы Таиты Линевой — лауреата многочисленных фестивалей и конкурсов. Экспозицию подготовили к 30-летию ее творческой деятельности. Посетить выставку можно до 5 апреля. Возрастное ограничение 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.