В Клину юные жители подали рекордное число работ на конкурс «Елка Чука и Гека»

В Клину завершился ежегодный детский конкурс поделок «Елка Чука и Гека», на который в 2026 году поступило рекордное количество заявок от детей в возрасте от 5 до 14 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральная детская библиотека имени Аркадия Гайдара в Клину подвела итоги 21-го конкурса поделок «Елка Чука и Гека». В этом году на конкурс поступило 820 работ, что стало рекордом за всю историю проведения.

Дети участвовали в пяти номинациях: «Мой любимый литературный герой», «Чудо елочной игрушки», «Новогоднее панно», «Символ года 2026» и «Клинские истории». Жюри отметило 163 участника грамотами и призами.

Гран-при конкурса присудили Михаилу и Антону, которые изготовили миниатюрную копию Дома-музея Аркадия Гайдара. По словам мальчиков, они работали над поделкой более двух недель в школьном кружке «Очумелые ручки».

Призы для победителей предоставили местные предприятия и издательства из разных городов. Награждение лауреатов проходило с 23 по 25 января и было разделено на три дня.

Член жюри Анна Верменич отметила, что с каждым годом количество работ растет, а выбор победителей становится все сложнее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.