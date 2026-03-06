В Клину 8 марта пройдет праздничная программа в музее Чайковского

Праздничная программа состоится 8 марта в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину. Мероприятия начнутся в 11.00 и будут рассчитаны на посетителей старше 6 лет, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программа откроется детской игровой встречей «Мой милый ангел». Участники узнают, как воспитывались дети в семье Чайковских и какие письма будущий композитор писал домой. Ребят ждут музыкальные загадки, конкурсы и игры, просмотр мультфильма, а также мастер-класс по созданию поздравительной открытки для мамы, сестры или бабушки.

Затем для школьников проведут командную игру «Любовь, мелодия и поэзия» с театральными, художественными и танцевальными заданиями. После этого состоится тематическая экскурсия «Загадки феи Сирени», где дети примут участие в квесте с испытаниями и загадками.

Завершит программу экскурсия по мемориальному дому «Милые, любимые, дорогие». Она посвящена женщинам в жизни П. И. Чайковского и их влиянию на судьбу композитора. На часть мероприятий требуется предварительная запись. Подробности размещены на сайте музея-заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.