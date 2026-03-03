сегодня в 17:44

В Клину 8 марта пройдет концерт в музее Чайковского

Праздничный концерт «Весеннее вдохновение» состоится 8 марта в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в горокруге Клин. Программа приурочена к Международному женскому дню, начало в 17:00, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В программе прозвучат произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Модеста Мусоргского, посвященные весеннему пробуждению. Также гости услышат камерные сочинения Сергея Танеева и Павла Юона, которые редко исполняются в концертных залах, и произведения современных композиторов.

На сцене выступят артисты оркестра NeoSonora и приглашенные молодые музыканты — студенты Московской консерватории. В концерте примут участие Вероника Мешкова (сопрано), София Дибо (меццо-сопрано), Николай Дементьев (тенор), Игнат Михеев (флейта), Лидия Водзуми (гобой), Андрей Еремеев (кларнет), Лидия Рязанова (фагот), Тимур Большаков (валторна), Дана Кондрашкина и Светлана Слонко (скрипка), Ольга Никитина (альт), Михаил Ахмедов и Андрей Шашкин (фортепиано).

Концерт начнется в 17:00. Возрастное ограничение 6+. Подробности и билеты размещены на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.