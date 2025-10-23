В Клину 31 октября пройдет осенний хоровой биеннале

сегодня в 13:22

31 октября в Клину открывается традиционный фестиваль хоровой музыки. Храмы церковного округа и концертный зал Клинской детской школы искусств им. П. И. Чайковского станут площадками для выступления известных хоровых коллективов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Откроет биеннале Академический хор под управлением лауреата международных конкурсов Марины Чайковской из г. о. Дубна. Концерт пройдет в храме Воскресения Христова (рядом с Троицким Собором), начало в 17:00.

1 ноября в КДЦ города Высоковска также в 17:00 выступит Московский мужской хор Валерия Рыбина. Программа подготовлена к 130-летия Сергея Есенина.

6 ноября, после утренней литургии (начало в 8:30) в церкви Всех Скорбящих Радость будет звучать духовная музыка в исполнении церковного хора.

7 ноября в 17:00 в клинской детской школе искусств П. И. Чайковского своим творчеством клинчан и гостей округа порадуют дети. Выступит хор мальчиков из Дубны.

Финальный аккорд осеннего фестиваля прозвучит 8 ноября. На сцене КДШИ им. П. И. Чайковского выступит Академический хор русской песни телерадиоцентра «Орфей» в сопровождении оркестра. В программе — Рахманинов и русские народные песни.

Вход на концерты по пригласительным билетам. Забронировать их можно по телефону: 8 (496) 242-57-21.

Осенний хоровой биеннале проходит в Клину начиная с 2015 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.