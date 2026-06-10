В Клину 26 июня стартует фестиваль Чайковского

Двенадцатый Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского пройдет с 26 июня по 5 июля в Клину на территории музея-заповедника композитора. В программе — концерты под открытым небом, опера, балет, джаз и образовательные проекты, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль вновь примет Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского. Основные события развернутся на Большой поляне, где специально к форуму ежегодно возводят сцену по авторским эскизам. Запланировано шесть крупных концертов разных жанров.

Откроется фестиваль 26 июня программой из симфонических, вокальных и инструментальных произведений Чайковского. 27 июня зрителям представят премьеру — спектакль-концерт «Бедные люди» с Евгением Мироновым и Юлией Хлыниной в сопровождении ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. 28 июня прозвучит опера «Орлеанская дева» в постановке Александра Тителя.

Балетный вечер «Чайковский. Фон Мекк. Па-де-де» состоится 3 июля с участием Илзе Лиепы и артистов ведущих театров страны. 4 июля пройдут джазовый концерт Мариам Мерабовой и проект «Ночь Чайковского» в усадьбе Демьяново. Завершит фестиваль 5 июля выступление «Солистов Москвы» с Денисом Мацуевым и Валерией Абрамовой.

«Фестиваль давно доказал свою значимость, которая, в первую очередь, в самой музыке Петра Ильича Чайковского», — отметил художественный руководитель Юрий Башмет.

Заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин сообщил, что в рамках программы «Одаренные дети Подмосковья» 26 июня наградят 11 учащихся и три коллектива. По его словам, за пять лет посещаемость фестиваля выросла с 5 до 15 тысяч человек.

В программу также вошли выставки «Блог Чайковского» и «Моцартиана», кинопоказы и концерты молодых музыкантов. Билеты доступны на сайте и в кассах музея-заповедника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.