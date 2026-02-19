В Клину 23 февраля пройдет программа ко Дню защитника Отечества

Праздничная программа ко Дню защитника Отечества пройдет 23 февраля в государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину. Гостей ждут экскурсии, детская интерактивная программа и творческая мастерская, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В 12:00 и 14:00 посетители смогут присоединиться к обзорной экскурсии по музею-заповеднику. Маршрут включает посещение мемориального дома композитора, прогулку по старинному парку и осмотр каретного сарая. Отдельное внимание уделят экспозиции «П. И. Чайковский. Симфония „Жизнь“». Возрастное ограничение — 12+.

В 13:00 состоится детская игровая программа «Дослужиться до генерала» (6+). Участникам расскажут, почему Петр Ильич Чайковский гордился военным прошлым своей семьи и кто из его предков имел звание генерала. Дети ответят на вопросы исторической викторины, услышат Увертюру «1812 год» и изготовят поздравительные открытки для пап, дедушек и других защитников Отечества.

Записаться можно по телефонам: +7 (985) 456-08-10, +7 (49624) 2-10-50. Адрес музея-заповедника: Московская область, Клин, улица Чайковского, дом 48.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.