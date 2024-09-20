В Клину 22 сентября стартует выставка «Акварель. Красота в деталях»

В выставочном зале имени народного художника Ю. В. Карапаева 22 сентября начнется выставка «Акварель. Красота в деталях». Ее автором является художник-иллюстратор Виктор Никишин, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В своих работах автор подчеркивает различные состояния природы. Его искусство отражает в простых предметах из обыденной жизни. Виктор Никишин является постоянным участником городских выставок. Его работы отличаются богатой гаммой цветов и проработанными деталями.

Проект завершится 21 октября 2024 года. Подробности на главном информационном туристическом портале Подмосковья. 6+

Выставочный зал им. Ю. В. Карапаева занимается выставками краеведческого, патриотического и художественного направлений. Здесь можно встретить живописные полотна, графику, фотоснимки, авторские куклы и другие предметы декоративно-прикладного творчества. В организации проходят выставки мастеров из других городов, а также из-за рубежа.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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