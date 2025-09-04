сегодня в 14:51

В Клину 13–14 сентября пройдет ежегодный фестиваль науки и искусств «Менделеев»

13 и 14 сентября в усадьбе Боблово музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока в округе Клин состоится ежегодный фестиваль науки и искусств «Менделеев». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля выступят представители ведущих научных и образовательных учреждений России, включая РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, музей науки Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна), представители журнала «Мир нефтепродуктов» и другие гости.

Кроме научно-просветительской части, в программе фестиваля экскурсии, квесты, мастер-классы, химические опыты, интерактивные занятия, музыкальная часть с концертом «Классика вне времени» пианиста-виртуоза Олега Калагурова.

Участниками фестиваля станут учащиеся лицея имени Д. И. Менделеева города Клин.

13 сентября на мемориальной вязовой аллее будет работать выставка ретро-автомобилей.

Подробности можно узнать на сайте музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с молодыми учеными Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Он назвал важными задачами поддержку науки и создание достойных условий для ученых.

«Для их (ученых — ред.) привлечения нужно создавать необходимые условия, чтобы мы могли рассчитывать на значительные практические результаты. Важно обеспечить комфортный быт людям, которые «творят», — заявил Воробьев.