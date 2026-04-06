В Клинском округе 15 апреля откроют набор в детскую школу искусств

Набор учащихся в Клинскую детскую школу искусств имени П. И. Чайковского стартует 15 апреля 2026 года. Подать заявление смогут родители детей старше 5 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Клинская детская школа искусств имени П. И. Чайковского — одна из старейших в Подмосковье. Учреждение открыли в 1935 году. По итогам 2025 года школа вошла в топ-20 лучших детских школ искусств Московской области.

В настоящее время здесь обучаются 2480 детей в возрасте от 5 до 18 лет по 23 дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам. В 2025 году 646 воспитанников стали лауреатами и призерами более 100 фестивалей и конкурсов различного уровня.

Школа работает в двух отделениях: в Клину на улице Захватаева, 9А и в Высоковске на улице Ленина, 9Д. Обучение ведется на бюджетной и платной основе. По окончании курса учащиеся сдают итоговые экзамены и получают свидетельство об освоении предпрофессиональных программ, что дает преимущество при поступлении в профильные вузы и ссузы.

Подать заявление можно с 15 апреля по 15 июня, а также в дополнительный период — с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Запись доступна через портал Госуслуги и региональный портал дополнительного образования «Навигатор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.