В Клинском музее Чайковского 14 февраля пройдет концерт ансамбля саксофонов

сегодня в 18:07

Концерт «Мировые шедевры» в исполнении ансамбля саксофонов NOVO-12 состоится 14 февраля в музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В субботу, 14 февраля, в государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в городском округе Клин пройдет концерт «Мировые шедевры». На сцене выступит большой ансамбль саксофонов NOVO-12.

Гости услышат произведения известных композиторов-классиков, исполненные на двенадцати саксофонах. В программе — музыка Иоганна Себастьяна Баха, Арканджело Корелли, Вольфганга Амадея Моцарта, а также мелодии Петра Ильича Чайковского и Жоржа Бизе.

Начало концерта в 17:00. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте музея-заповедника. Мероприятие пройдет по адресу: Московская область, город Клин, улица Чайковского, дом 48.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.