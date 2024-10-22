В Кемерове открылась выставка «Фестиваль Волшебных Огней»

В Кемерове стартовал первый в этом городе «Фестиваль Волшебных Огней», проходящий в «Парке Чудес». Организаторы тщательно изучили пространство и пришли к выводу, что оно идеально подходит для инсталляции 230 световых арт-объектов, сообщает «Ciбдепо» .

Особенность выставки заключается в том, что лучше всего посещать ее в вечернее время: яркие световые фигурки, наполненные солнечной энергией, особенно эффектно смотрятся в темноте. С наступлением темноты, уже в 18:00, парк наполнили желающие увидеть волшебство, и на входе образовались длинные очереди людей всех возрастов.

Несмотря на платный вход, кемеровчане активно приходят, чтобы насладиться атмосферой детства, созданной персонажами из любимых детских мультфильмов и сказок, которые освещают пространство. Каждый объект выставки не только радует глаз, но и сопровождается нежной мелодией, погружающей в сказочный мир.

Среди фигур можно увидеть Аладдина с его лампой, волшебную фею и прекрасную девушку с крыльями, играющую на скрипке. Каждая экспозиция оснащена QR-кодом, с помощью которого посетители могут прослушать связанную с ней сказку, что добавляет интерактивности и еще больше погружает зрителей в атмосферу волшебства.