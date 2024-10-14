В КДЦ «Остров мечты» пройдут мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню Отца

16 и 20 октября в культурно-развлекательном центре «Остров мечты» пройдут мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского Дня Отца. Мероприятия проходят при поддержке Департамента культуры города Москвы, партии «Единая Россия» и Всероссийского общественного движения «Отцы России», передает пресс-служба КДЦ

Ключевым моментом празднования Дня Отца станет вручение мужчинам, воспитавшим верных защитников Родины — Героев СВО — общественной медали «Отец солдата».

Торжественная церемония награждения пройдет 16 октября в Концертном зале «Москва». Теплые поздравления в адрес отцов прозвучат от ведущих артистов российской эстрады: Полины Гагариной, Сергея Галанина, Родиона Газманова, Александра Маршала, Валерии, Александра Ф. Скляра, Пелагии, Николая Расторгуева и группы «Любэ», группы Uma2rman, Mia Boyka, Хора Турецкого, Юрия Фёдоровича, Дмитрия, Инны Маликовых, Дениса Майданова и многих других.

20 октября самые знаменитые отцы страны посадят дерево в ландшафтной зоне «Остров мечты», и это станет первой аллей отцов в сердце столицы. В этот день для всех посетителей парка и гостей мероприятия пройдет интерактивная познавательная программа с мастер-классами и концертной программой с участием популярных артистов.

Организатором и оператором проведения Всероссийского Дня Отца является Медиа группа АНО «Центр продвижения культурно-патриотических проектов и инновационных программ „Территория первых“, возглавляемая первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по культуре, заслуженным артистом России Денисом Майдановым.

Всероссийский День Отца учрежден Президентом РФ в 2021 году и отмечается в России ежегодно в третье воскресенье октября. Основная цель мероприятия — укрепление института семьи, сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, а также повышения престижа отцовства как фактора, влияющего на устойчивое развитие страны.

Трансляция праздничного мероприятия пройдет по одному из федеральных каналов, чтобы семьи всех регионов нашей старны смогли приобщиться к уникальному культурному событию.