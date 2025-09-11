В Каширской библиотеке прошел литературный час, посвященный Михаилу Зощенко. Михаил Михайлович Зощенко — известный советский писатель, мастер сатиры и юмора. Он родился и вырос в Санкт-Петербурге, где провел практически всю свою жизнь, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Его родители происходили из древнего дворянского рода: отец был знаменитым художником, а мать — известной театральной актрисой, которая также публиковала свои рассказы в газетах. Практически все члены семьи Зощенко были творческими людьми, что оказало значительное влияние на формирование его уникального таланта.

Литературный час, посвященный жизни и творчеству Михаила Зощенко, прошел в центральной библиотеке 8 сентября, куда пришли ученики 7 «А» класса МБОУ СОШ с УИОП № 7. Библиотекарь познакомила ребят с основными этапами биографии писателя, рассказала о его творческом пути и особенностях литературного стиля. Ученики узнали, что в большинстве сатирических произведений Зощенко проявляется борьба с человеческими недостатками — жестокостью, гордыней, глупостью, отсутствием культуры и веры.

Мероприятие сопровождалось показом видеороликов с фрагментами из экранизированных произведений писателя, что позволило ярче прочувствовать глубину и актуальность его творчества. Литературный час вызвал живой интерес у школьников и стал хорошей возможностью познакомиться с одним из ярких представителей советской литературы.

