В Кашире утверждено охранное обязательство Церкви Николы Ратного

Утверждено охранное обязательство собственника объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Николы Ратного (Троицкая), 1815 г., середина XIX в.», расположенного по адресу: городской округ Кашира, город Кашира, улица Советская, дом № 41а. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Церковь Николы Ратного (Троицкая) расположена в центре старого города. Согласно документам Тульской духовной консистории, Троицкая церковь построена в 1688 г.

Благодаря хранившейся в ней почитаемой иконе святителя Николая Чудотворца церковь получила свое второе название — в честь Николы Ратного.

Сохранившаяся сегодня церковь в формах зрелого классицизма с трапезной, Благовещенским и Никольским приделами, а также несохранившаяся отдельно стоявшая колокольня, была построена в начале XIX века. В советское время храм сильно пострадал: демонтирована колокольня, утрачены убранство и утварь. Последний настоятель храма протоиерей Григорий Богословский был расстрелян в 1938 году. В церкви размещался склад бытовой химии.

Охранным обязательством установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ, необходимые для его сохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.