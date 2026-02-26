В Кашире утвердили предмет охраны Дома причта

сегодня в 18:20

Объект расположен по адресу: Московская область, г.о. Кашира, г. Кашира, ул. Энгельса, д. 3. Распоряжением ведомства установлен перечень характеристик, которые необходимо сохранять при ремонте, реставрации и приспособлении здания.

В предмет охраны вошли историческое местоположение дома и его градостроительная роль в структуре улицы Энгельса и Хлебной площади — ныне площади Урицкого. Также закреплены объемно-пространственная композиция двухэтажного здания XIX века, высотные отметки по венчающему карнизу, архитектурно-художественное оформление фасадов и планировочная структура в пределах капитальных стен. Отдельно указаны капитальные стены, их конструкция и материал — кирпич.

Здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Утверждение предмета охраны определяет допустимые изменения, служит основанием для согласования проектной документации и обеспечивает государственный контроль за сохранением историко-градостроительной среды центральной части Каширы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковная усадьба в Болдине, где жил и работал Василий Татищев, восстанавливается буквально с нуля. Сначала открыли историческую тропу, осенью прошлого года — памятник Василию Татищеву.

«Уже обустроили сквер и уличную библиотеку. Впереди ждет кропотливый процесс реставрации зданий. Еще сделаем прогулочные дорожки, зоны для творчества и спорта — подружим современную инфраструктуру с историей», — отметил Воробьев.