В Кашире утвердили охранное обязательство на объекте церкви Богоявления

Богоявленская церковь находится в центре села Кокино недалеко от Каширы. Село получило свое название по фамилии помещика Кокина. В 1578 году, когда село принадлежало уже помещику Ф. А. Лихареву, была построена деревянная церковь Николая Чудотворца. В 1624 году на ее месте возвели новую деревянную церковь во имя святой Великомученицы Параскевы. Затем Кокино стало вотчиной князей Волконских — селом владел патриарший стольник и воевода Семен Романович (умер в 1673 году) и его наследники. Каменную церковь в честь Богоявления с приделом во имя Святой Великомученицы Параскевы построил в 1794 году новый владелец села Яков Михайлович Маслов. В советское время здание церкви было приспособлено для нужд птицефабрики. В 1991 году Богоявленская церковь была возвращена общине верующих и начались работы по ее восстановлению.

Храм выстроен в стиле раннего классицизма со значительным влиянием барочных традиций, выразившихся как в архитектурно-художественном оформлении фасадов, так и в оригинальной объемно-пространственной структуре храма. Композиция складывается из бесстолпного со скругленными углами двусветного четверика с полукруглой апсидой и граненой колокольни, соединенной с ним крытой галереей, которая разделена поперечной стеной на две части.

В западной части галереи расположен алтарь придела, устроенного в первом ярусе колокольни, а двухуровневая восточная часть с хорами на втором ярусе является притвором храма. Белокаменные карнизы с раскреповками членят фасады четверика и колокольни. Первый ярус колокольни и современный западный притвор отделаны ленточным рустом. Арочные проемы открытого яруса звона колокольни украшают четыре треугольных фронтона. Купол колокольни завершен восьмигранным барабаном «фонариком» с вытянутой луковичной главой. Купол четверика прорезан окнами-люкарнами и завершен световым барабаном, украшенным пилястрами с базами в виде волют.

Охранным обязательством установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ, необходимые для его сохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.