В Кашире состоится вечер вокальной музыки 3 ноября

3 ноября в Каширском краеведческом музее состоится вечер-концерт вокальной музыки в рамках ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств». Заслуженная артистка Молдовы Светлана Мареева (сопрано) и концертмейстер Елена Лескина исполнят произведения русских и зарубежных композиторов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе прозвучат произведения Моцарта, Гуно, Чайковского, Рахманинова, Шуберта, Римского-Корсакова, Глинки, Власова, Жербина, Василенко.

Любителей классической музыки и великолепного вокала приглашают в актовый зал музея в воскресенье, 3 ноября, в 17:00. Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.

3–4 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств». В этом году ее мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». Ознакомиться с подробной афишей мероприятия можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.