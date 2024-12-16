В Кашире состоится лекция «Моя родословная» 17 декабря

Ребята узнают много интересного и важного, например, что семейные архивы — это не прошлое, это всегда завтрашнее, что семья должна иметь свой архив. Это могут быть фотографии, письма, грамоты и награды отцов и дедов — свидетели истории их заслуг, подвигов, труда, так и история рода, фамилии, семейной реликвии.

Гости мероприятия получат навыки составления своей родословной, научатся рисовать родовое древо своей семьи. Подобные мероприятия помогают повысить исследовательский интерес и распространение у школьников генеалогических знаний.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Ознакомиться с подробной афишей мероприятий Каширского краеведческого музея на декабрь и узнать условия посещения можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.