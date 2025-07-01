В Кашире провели мониторинг работы детских оздоровительных лагерей

В Кашире проверили условия отдыха и питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В мониторинге приняли участие депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, совместно с председателем окружного Совета депутатов Сергеем Буровым, исполняющим полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Кашира Игорем Кручининым и депутатами-однопартийцами окружного Совета депутатов.

В сопровождении заместителя начальника Управления образования администрации городского округа Кашира Оксаны Ленивцевой комиссия побывала на трех летних оздоровительных площадках — в школах № 7, № 9 и № 3.

Каждый лагерь — профильный. В соответствии с профилем выстраивается и работа. Так, в школе № 7 накануне прошел День военного спорта, и депутаты присутствовали на подведении итогов соревнований с награждениями и блиц-викториной о городском парке. Ребята великолепно справились со сложными вопросами.

Проверили депутаты и работу столовой. Овсяная каша, хлеб с кусочком масла, какао и вафли — всё полезное и питательное.

В школе № 9 в преддверии Дня города для ребят организовали веселый квест на знание символов родной Каширы. И маленькие каширяне не только перечислили символы, но и рассказали, как с ними связана история города.

Участники лагеря в школе № 3 рассказали о своих увлечениях и занятиях спортом.

Подводя итоги, комиссия отметила, что досуг и питание детей, посещающих летние оздоровительные лагеря, организованы на самом высоком уровне.

Напомним, в этом году летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием действуют на базе 13 учреждений. Организована также работа двух лагерей труда и отдыха — на базе школы-интерната в Ожерелье и Каширского молодежного центра. Лагеря завершат свою работу 25 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.