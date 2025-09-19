В Кашире прошел юбилейный концерт трио «Забава»

Концертная программа «Маленький юбилей», посвященная 5-летию трио эстрадно-народной песни «Забава» Центра культурных инициатив, прошла в Доме творчества имени Бориса Васильевича Щукина. Руководитель коллектива Анна Налетова с Ириной Заря и Ангелиной Король исполняли русские народные песни в эстрадной аранжировке, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время концерта друзья трио «Забава» и зрители увидели клип на авторскую песню коллектива «Любимый край». Автор видео — каширский видеооператор и музыкант Виталий Брыксин.

С первым юбилеем коллектив поздравили работники культуры округа и яркие солисты. С зажигательными номерами выступили Елена Ефимова, Мурад Зубарев, Марина Демченкова. Они подобрали песни в стиле, который характерен для «Забавы».

Юбилей коллектива получился стильным, веселым и одновременно очень душевным. Певицы подарили публике неповторимый музыкальный вечер, а зрители им — аплодисменты и цветы.

Как отметила Анна Налетова, к следующему юбилею, когда «Забаве» будет 10 лет, коллектив напишет не одну авторскую песню. Процесс создания собственного произведения их увлек и раскрыл еще одну грань их творчества.

