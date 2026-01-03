В Кашире юбилейный год города открыл фестиваль «День ВаленОка»

В Кашире в честь 670-летия города открылись фестивалем «День ВаленОка». Стартовым событием стал «Емелин день», который состоялся в историческом центре Каширы и привлек множество местных жителей, гостей из окрестных районов, а также туристов, прибывших на экскурсии из Москвы, сообщила пресс-служба местной администрации.

«День ВаленОка»

Фото - © пресс-служба г.о.Кашира Фото - © пресс-служба г.о.Кашира Фото - © пресс-служба г.о.Кашира

Торжественное открытие фестиваля было представлено в виде театрализованного представления. В Летнем саду появился сказочный Емеля, приехавший на волшебной печи. Этот образ стал одним из главных визуальных элементов дня и привлек внимание множества семей с детьми. В течение дня посетители могли не только наблюдать за происходящим, но и принимать участие в различных активностях, поскольку концепция фестиваля предполагала интерактивное взаимодействие.

На нескольких площадках работала ярмарка, где местные мастера предлагали свои изделия ручной работы. Одновременно проводились мастер-классы для детей и взрослых, развлекательные программы и мероприятия для всей семьи. Самые активные участники получали жетоны, которые давали детям возможность прокатиться на печи Емели.

Спорт и развлечения

Фото - © пресс-служба г.о.Кашира Фото - © пресс-служба г.о.Кашира Фото - © пресс-служба г.о.Кашира

Спортивные мероприятия проходили в сквере Пушкина и на соседней Советской улице. Инструкторы из каширского спортклуба имени Н. П. Елисеева организовали эстафеты и соревнования, включая бег в валенках и командные игры. Волонтеры подготовили полосу препятствий и конкурсы, где валенок стал не просто атрибутом, а полноценным спортивным снарядом.

Музыкальная программа первого дня объединила коллективы из разных регионов. На сцене выступали артисты из Ясногорска Тульской области, а кульминацией вечера стало выступление народной артистки России Людмилы Николаевой и ансамбля «Русская душа». Организаторы подчеркнули, что участие этого ансамбля акцентирует внимание на культурной составляющей фестиваля, а именно на уважении к фольклору, живой музыке и сценических костюмах, вдохновленных традиционными народными образцами.

«Емелин день»

Фото - © пресс-служба г.о.Кашира Фото - © пресс-служба г.о.Кашира Фото - © пресс-служба г.о.Кашира

В рамках «Емелина дня» для гостей были организованы интерактивные зоны «по щучьему велению», а также арт-пространство «Вален’Ок желаний», где каждый мог оставить ленточку со своим желанием. Эта часть праздника была задумана как тихая и непринужденная зона отдыха, без сцены и микрофонов, позволяющая взаимодействовать с городской средой.

Фестиваль «День ВаленОка» в Кашире продлится 3 и 4 января. Второй день, названный «Рыбный день», будет посвящен гастрономической теме и традициям, связанным с рекой Окой. В программе запланировано приготовление традиционной «Каширской щербы» в огромном котле, кулинарные мастер-классы и продолжение развлекательных и культурных мероприятий для всей семьи.

Этот фестиваль является частью празднования юбилея города и представляет собой новый формат зимнего семейного отдыха, объединяющего культурную программу, ремесла, кулинарию и активные развлечения. «Рыбный день» с кулинарной программой и приготовлением «Каширской щербы» пройдет уже завтра с 11:00 до 18:00.

«Вся концепция фестиваля привязана к Кашире и реке Оке как исторической основе города. Это и тематические дни — „Емелин“ и „Рыбный“, и гастрономическая часть, и арт-объекты, созданные специально под это пространство. Мы не копируем фольклорные образы, а переосмысливаем местные традиции, ремесла и символы, делая их частью живого городского праздника. Кроме этого, это дополнительный поток гостей в зимний период. Для ремесленников и предпринимателей — реальная площадка для работы и прямого общения с аудиторией», — сказал глава городского округа Роман Пичугин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.