В Кашире 21 марта стартует фестиваль «Театральная неделя 2026»

Открытый межзональный фестиваль имени Б. В. Щукина «Театральная неделя – 2026» пройдет в Кашире с 21 по 28 марта и будет приурочен к 670-летию города, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль состоится в седьмой раз. В программе — конкурс чтецов, показы спектаклей для детской и взрослой аудитории, конкурсные выступления театральных коллективов и тематические экскурсии. Площадками станут Дом культуры имени Ленина и Дом творчества имени Б. В. Щукина.

Мероприятие объединит детей, молодежь и взрослых участников, а также педагогов и творческие коллективы. Среди задач фестиваля — поддержка театрального искусства, развитие исполнительской культуры, укрепление традиций отечественной сцены и создание открытого культурного пространства в округе.

В министерстве напомнили, что с Каширой тесно связана жизнь Бориса Васильевича Щукина — российского и советского актера, режиссера и педагога. Его имя носит один из ведущих театральных вузов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.