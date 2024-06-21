В Юсуповском сквере Долгопрудного состоятся бесплатные мероприятия

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 18:58

У жителей Долгопрудного есть возможность вновь посетить бесплатные культурные мероприятия, которые состоятся на водной сцене Юсуповского сквера, передает пресс-служба администрации городского округа.

21 июня в 21.30, будет показан к/ф «Завтра была война».

В субботу, 22 июня:

— в 18-19 часов, актеры театра «Город» представят фрагмент спектакля «Рота поэтов огненных лет». Это музыкально-поэтический хронограф, основанный на реальных событиях и рассказывающий о людях, не просто прошедших Великую Отечественную войну, но и передавших свои впечатления о ней в стихах, прозе, дневниках и статьях.

— в 21:30 все желающие смогут посмотреть фильм «Белорусский вокзал».

В воскресенье, 23 июня:

— 17.00 — 18.00 — концерт «Привет Адьос» (вокальный дуэт из ДК «Нефтяник»).

— в 20:00 состоится концерт талантливого певца, автора-исполнителя Валерия Алешкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.