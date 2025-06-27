В Истре стартовал III форум регионального кинематографа «Новый вектор»

26 июня в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» начал работу III форум регионального кинематографа «Новый вектор». Организатор — союз кинематографистов России при участии фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В форуме принимают участие свыше 120 представителей отечественной киноиндустрии из более чем 20 регионов России. Среди них директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко; киновед, первый заместитель председателя Союза кинематографистов РФ, председатель Совета ФПРК Лариса Солоницына; оргсекретарь союза кинематографистов РФ Михаил Калинин; генеральный продюсер ФПРК, кинорежиссер Элла Тухарели; министр культуры Карачаево-Черкесской Республики Зураб Агирбов; режиссеры Иван Соснин, Сергей Дебижев, Валерий Тимощенко, Владимир Марин, Юлия Киселева и другие; глава «Каро Премьер» Алексей Рязанцев; глава компаний ABK’PRO/RSP, член совета ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев; глава Свердловской киностудии Виктор Шадрин; шеф-редактор службы документальных фильмов телеканала «Россия» Мари Рено; киновед и педагог Всеволод Коршунов и многие другие.

Приветствия участникам форума направили президент России Владимир Путин, министр культуры России Ольга Любимова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

На церемонии открытия награду ФПРК за вклад в развитие регионального кинематографа вручили режиссеру Валерию Тимощенко.

В ходе пленарного заседания, сессии и дискуссий участники обсудили вопросы развития документальных и игровых проектов региональной киноиндустрии, необходимость содействия в производстве игровых короткометражных фильмов, необходимость продолжения государственной поддержки производства и проката документального кино.

Также участники оценили состояние рынка регионального кино, выявили запросы региональных кинотеатров и обсудили совместные действия по продвижению «стратегически важного контента», которым является документальное кино.

Дискуссия продолжится 27 июня. В этот день состоится питчинг проектов документального кино в стадии завершения или завершенные проекты (для поиска дистрибьюторов и онлайн-платформ) с участием ведущих представителей отечественной киноиндустрии. В шорт-лист вошли девять проектов из Москвы, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Тюмени.

Кроме того, участники обсудят инструменты продвижения документального кино, включая диджитал-инструменты, фестивали, и расскажут о тонкостях взаимодействия с онлайн-платформами.

В рамках фестиваля состоятся бесплатные кинопоказы (обязательна регистрация). Посмотреть программу фестиваля, расписание и зарегистрироваться на кинопоказ можно на официальном сайте проекта.

Партнер фестиваля: Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим». Информационные партнеры: министерство культуры и туризма Московской области, порталы «Культура.РФ», MovieStart.ru, Cinemaplex, «Кино-Театр.Ру», аналитическое издание «Бюллетень кинопрокатчика», издание «Кинобизнес сегодня», ТГ-канал «улица балабанова».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.