В Истре прошла VIII стратегическая сессия «Единая модель продвижения музеев»

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» завершилась VIII стратегическая сессия «Единая модель продвижения музеев», организованная Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Почти 200 экспертов, руководителей и сотрудников музеев из разных регионов России и ближнего зарубежья обсуждали актуальные для музейной отрасли темы. Модераторы проекта — директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Ольга Галактионова и генеральный директор РОСИЗО Иван Лыкошин, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Тематической доминантой заключительного дня мероприятия стало международное сотрудничество.

Опытом создания международных выставок с участниками сессии поделилась Генеральный директор ГБУК МО «Государственный историко-художественный музей „Новый Иерусалим“» Анна Антипенко:

«Как найти темы для международного сотрудничества, когда вы подмосковный музей, который находится неподалеку от столицы, с ее насыщенной повесткой, и не имеет в своем собрании предметов мирового значения? Например, при подготовке выставки, посвященной Марку Шагалу, мы решили связать выставку с нашим названием и локацией — мы находимся в Новом Иерусалиме — и показали иллюстрации художника к Библии, таким образом удалось соединить религиозное, светское и культурное. У нас не было самых известных работ Шагала, но мы показали его с другой стороны, что было впервые сделано в России.

Выставочный проект «Свет между мирами» мы открыли в мае совместно с Государственным музеем искусств Республики Каракалпакстан им. И. В. Савицкого в Нукусе, Узбекистан. В экспозиции представлен советский, узбекский и русский модернизм 1920–1930-х годов из коллекций нашего музея и музея в Нукусе. Россию и Узбекистан связывают общие страницы истории».

За время работы сессии выступили 15 спикеров, которые поднимали темы государственных приоритетов в сфере культуры, особенностей работы с «Пушкинской картой», крупных выставочных проектах, работы музеев при театрах и многие другие.

В ходе мероприятия участники обменялись опытом и практическими кейсами, что позволит в дальнейшем внедрить позитивные изменения и новые форматы в музеях по всей России. Организация стратегических сессий «Единая модель продвижения российских музеев» обеспечивает возможность обратной связи, позволяющей проследить реализацию идей, возникших в ходе работы сессии.

Следующая, девятая, стратегическая сессия «Единая модель продвижения музеев» запланирована на 2–3 апреля 2026 года и традиционно пройдет в Истре.

За годы работы стратегическая сессия «Единая модель продвижения музеев» стала неотъемлемой частью музейной жизни, зарекомендовав себя как важная и эффективная площадка для профессионального общения. «Единая модель» дает возможность специалистам обмениваться опытом, вырабатывать новые подходы и решать актуальные задачи музейной сферы. Руководители и сотрудники музеев знакомятся с последними тенденциями музейно-выставочного дела, новыми технологиями, свежими идеями и современными разработками. В ходе профессиональных дискуссий формулируются важные вопросы, обсуждаются насущные проблемы, договариваются о сотрудничестве в рамках междисциплинарного и межмузейного взаимодействия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.