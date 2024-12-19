В Истре прошел Всероссийский фольклорный фестиваль

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Во Всероссийском фольклорном фестивале, прошедшем в Дедовском Доме культуры Истры, приняли участие более 200 танцоров из разных регионов России. Это коллективы из Севастополя, Крыма, Глазова, Москвы и других городов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Хореографический конкурс также познакомил участников с проектом «Разгон-фольклор», реализуемого совместно с Газпром-банком в популярных социальных сетях.

Основная цель проекта — популяризация народного танца среди молодежи.

Флагманский коллектив проекта — образцовая хореографическая студия «Родник» Дедовского дома культуры принимает участие во всех мероприятиях с первых дней его запуска.

«Родник» заслуженно стал одним из победителей конкурса, представив на суд жюри кубанский казачий танец «Гусеница».

«Отрадно было принимать на своей площадке мероприятие такого высокого уровня», — отметил коллектив Дедовского ДК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.