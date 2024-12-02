В Истре прошел фестиваль семейного творчества

сегодня в 12:30

Завершение 2024-го года, объявленого президентом РФ Годом семьи, в структурном подразделении «Снегиревская детская школа искусств» отметили фестивалем семейного творчества «Мы вместе».

В рамках творческого события выступили различные семейные музыкальные ансамбли: Гасаналиевы (фортепиано, гитара), Атасунц (аккордеон, фортепиано), Татаринские (фортепиано), Лихоты (фортепиано), братья Шпунты (вокал) с песней «Старый отель», сестры Рада (вокал) и Веда (скрипка) Плехановы. Дочь Ольга (вокал) выступила с мамой — преподавателем Оксаной Евстигнеевой (фортепиано) — с песней «Крыльями ангела».

Зрители также смогли увидеть фрагмент фильма о Петре и Февронии, сопровождаемый песней «Свет моих глаз» от Маргариты Дерендяевой.

Фестиваль завершился выступлением сводного хора с «Гимном семье». Все участники получили медали и дипломы. Яркое мероприятие подарило собравшимся самые добрые эмоции.

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