В Истре пройдут сырный фестиваль и сырный чемпионат России

С 1 по 3 августа в деревне Дубровское, м. о. Истра, состоится большой гастрономический фестиваль фермерской продукции, который объединит 300 фермеров из более чем 50 регионов страны. В фестивале примут участие производители фермерской продукции из Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. Кроме того, будут представлены товары порядка 25 представителей виноделен и предприятий народных художественных промыслов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости фестиваля смогут продегустировать и приобрести сыры и молочную продукцию из коровьего, овечьего и козьего молока, мясные и рыбные деликатесы, грибы и ягоды, мед и продукты пчеловодства, натуральные напитки и хлебобулочные изделия, натуральные травяные чаи и многое другое.

Для детей подготовили массу развлечений: батутный городок, активные игры, конкурсы, мастер-классы по росписи посуды. Также будет открыта мини-ферма, где ребята и их родители смогут познакомиться с животными сыроварни.

В ведомстве дополнили, что посетители Сырного фестиваля смогут также оценить продукцию от подмосковных производителей. Например, среди участников от региона — «Ферма Цветковых», «Веселая корова», «Аннушкина ферма» и другие. Начиная с 2021 года, Московская область — лидер в стране по производству сыра, только в прошлом году общий объем выпуска составил 173,6 тыс. тонн. В этом году планируется увеличить этот показатель на 3,3 тысячи тонн. В регионе в отрасли работают свыше 50 промышленных предприятий и 50 фермерских хозяйств. Также создан агропарк класстерного типа «Сырная долина». Всего на мероприятии будет представлено 75 подмосковных производителей.

3 августа в рамках фестиваля на Истринской сыроварне Олега Сироты при поддержке Союза сыроваров России пройдет «Сырный чемпионат России-2025». Он станет площадкой для профессионального диалога между фермерами, сыроделами и представителями федеральных торговых сетей. Участники поборются за звание «Сырный чемпион России-2025» и пройдут строгую оценку своих продуктов.

Эксперты, среди которых признанные международные и российские профессионалы сыродельной отрасли, будут оценивать сыры в следующих категориях: молодые сыры, полутвердые и твердые сыры, сыры с мытой корочкой, сыры с голубой и белой плесенью, выдержанные сыры, сыры с наполнителями.

В составе жюри специалисты из России и стран зарубежья.

К участию в сырном чемпионате России приглашаются производители молочной продукции. Подать заявку можно до 31 июля включительно.

Ссылка для подачи заявки: https://сырныйчемпионат.рф/.

Министерство культуры и туризма совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что молочная отрасль как региона, так и России в целом, демонстрирует устойчивое развитие благодаря эффективной системе государственной поддержки. Фестиваль является площадкой для популяризации продукции отечественных производителей и уже 10-й год подряд подтверждает растущий интерес потребителя к качественным товарам, выпускаемым в стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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