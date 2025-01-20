В Истре подвели итоги конкурса изобразительного искусства «Зимняя сказка»

В творческом состязании приняли участие 93 обучающихся Детской школы искусств им. В. А. Ширшова.

На суд компетентной комиссии были представлены более ста конкурсных работ. Все они были выполнены участниками в самых различных техниках.

Жюри отметило высокий уровень выполнения работ и многообразие изображения зимних пейзажей, натюрмортов, сюжетных зарисовок. Все ребята большие молодцы!

По итогам Гран-при конкурса была удостоена воспитанница структурного подразделения Детская школа искусств «Вдохновение» Мария Белова (преподаватель Юлия Олеговна Кот).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.