В Истре подвели итоги конкурса изобразительного искусства «Зимняя сказка»
Фото - © пресс-служба администрации м.о. Истра
В Истра подведены итоги муниципального конкурса изобразительного искусства «Зимняя сказка», передает пресс-служба администрации городского округа.
В творческом состязании приняли участие 93 обучающихся Детской школы искусств им. В. А. Ширшова.
На суд компетентной комиссии были представлены более ста конкурсных работ. Все они были выполнены участниками в самых различных техниках.
Жюри отметило высокий уровень выполнения работ и многообразие изображения зимних пейзажей, натюрмортов, сюжетных зарисовок. Все ребята большие молодцы!
По итогам Гран-при конкурса была удостоена воспитанница структурного подразделения Детская школа искусств «Вдохновение» Мария Белова (преподаватель Юлия Олеговна Кот).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
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