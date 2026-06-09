В Истре отметили «Пушкинский день» в библиотеке Чехова

Литературно-музыкальную программу «Солнце русской поэзии» провели 6 июня в Истринской центральной библиотеке имени А.П. Чехова в честь дня рождения Александра Пушкина и Дня русского языка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В день рождения Александра Пушкина в библиотеке состоялся вечер, посвященный его жизни и творчеству. Поэт оставил богатое наследие и заложил основу современного русского литературного языка, поэтому 6 июня в стране также отмечается День русского языка.

Ведущий методист Людмила Рожкова прочла произведения классика, а романсы на его стихи исполнила Анна Саргсян. Музыкальные композиции Даргомыжского, Рахманинова и Свиридова в сочетании с вокалом певицы помогли создать атмосферу пушкинской эпохи.

Для гостей подготовили тематическую инсталляцию и книжную выставку. Почетным гостем вечера стала председатель совета депутатов муниципального округа Истра Ольга Малышева. Стихи поэта звучали со сцены и в зале, объединяя поклонников русской культуры.

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