В Истре 28 марта пройдет концерт Русского гитарного квартета

Концерт «Весенний вечер с Русским гитарным квартетом» состоится 28 марта в музее «Новый Иерусалим» в Истре. В программе — произведения российских и зарубежных композиторов, а также русские романсы в исполнении солиста музыкального театра Максима Орлова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выступление пройдет в концертном зале Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим». Лауреат международных конкурсов «Русский гитарный квартет» был основан в 2012 году в Москве. Коллектив исполняет музыку разных жанров — от стилизаций старинной музыки и классики до джаза и авангарда, отдавая приоритет произведениям российских авторов. Музыканты также включают в репертуар традиционные гитарные хиты и авторские аранжировки известных сочинений.

Для концерта в Истре квартет подготовил программу из произведений отечественных композиторов с вкраплениями зарубежной классики. Прозвучит музыка эпохи Бортнянского и Моцарта, миниатюры Цезаря Кюи, сочинения Александра Иванова-Крамского и Никиты Кошкина.

В сопровождении гитар солист театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Максим Орлов исполнит русские романсы. Начало концерта в 17:00. Возрастное ограничение — 12+. Подробности опубликованы на сайте музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

