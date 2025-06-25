В Истре 26 июня откроется форум регионального кинематографа «Новый вектор»

26 июня в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» открывается III форум регионального кинематографа «Новый вектор», организованный фондом поддержки регионального кинематографа союза кинематографистов России (ФПРК). В этом году ключевой темой форума станет проблема федерального проката регионального документального кино и его популяризация в обществе. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

Как подчеркивают организаторы форума, мероприятие соберет представителей органов власти, кинотеатров, платформ, дистрибьюторов, телекомпаний, киностудий и сообщество кинематографистов, чтобы вскрыть системный разрыв и найти устойчивые механизмы продвижения и показа документального кино. Итогом форума станет проект предложений по формированию устойчивой системы проката и продвижения документального кино в России.

В числе участников форума: Дмитрий Давиденко — директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России; Лариса Солоницына — киновед, первый заместитель председателя Союза кинематографистов РФ, председатель Совета ФПРК; Михаил Калинин — оргсекретарь Союза кинематографистов РФ; Зураб Агирбов — министр культуры Карачаево-Черкесской республики; режиссеры-документалисты Элла Тухарели, Сергей Дебижев, Валерий Тимощенко, Дарья Хренова, Владимир Марин, Дарья Разумникова, Юлия Киселева и другие; Алексей Рязанцев — глава «Каро Премьер»; Виктор Шадрин — глава Свердловской киностудии; Мари Рено — шеф-редактор Службы документальных фильмов телеканала «Россия»; Ирина Шаталова — основатель Международного кинофестиваля «Докер», кинооператор; продюсер Ольга Филонова; киновед и педагог Всеволод Коршунов и др.

Всего в мероприятиях форума «Новый вектор» примет участие более 120 представителей индустрии из более чем 20 регионов страны.

Работа форума продлится два дня, 26 и 27 июня. В первый день эксперты киноотрасли в ходе панельных дискуссий и пленарного заседания обсудят миссию, которую несет документальное кино, и целесообразность его продвижения и доведения до широкой аудитории. Представители ФПРК расскажут о своем опыте продвижения и проката документального кино, снятого в регионах России.

Второй день форума будет посвящен маркетингу документального кино. Участники ответят на насущные вопросы кинопроизводителей и поделятся тонкостями работы с платформами, дистрибьюторами и кинопрокатчиками. В этот же день состоится питчинг проектов документального кино в стадии завершения или завершенные проекты с участием ведущих представителей отечественной киноиндустрии. Для участия в питчинге было прислано 35 проектов из 17 регионов России. В шорт-лист вошли девять проектов из Москвы, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Тюмени. Работы конкурсантов будут оценивать Алексей Рязанцев, Сусанна Альперина, Андрей Апостолов, Ольга Филонова и другие. Наиболее яркие кинопроекты могут получить поддержку онлайн-платформ, продюсерских центров, киностудий.

Параллельно с деловой программой в кинозале «Нового Иерусалима» пройдут открытые кинопоказы документальных короткометражных фильмов ФПРК, рассказывающих о культурном и этническом многообразии нашей страны.

Регистрация, программа, расписание кинопоказов — на сайте проекта.

Организатор: фонд поддержки регионального кинематографа союза кинематографистов России. Партнер: Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим». Информационные партнеры: Министерство культуры и туризма Московской области, порталы «Культура.РФ», MovieStart.ru, Cinemaplex, «Кино-Театр.Ру», аналитическое издание «Бюллетень кинопрокатчика», издание «Кинобизнес сегодня», ТГ-канал «Балабанова улица».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.