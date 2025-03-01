В историко-художественном музее Серпухова 2 марта отпразднуют Масленицу

2 марта в Серпуховском историко-художественном музее состоится празднование Масленицы. Мероприятие пройдет в форме интерактивной программы для детей и взрослых «Живописная Масленица», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостям «Живописной Масленицы» расскажут о том, как отмечали на Руси один из самых древних славянских праздников.

Посетители узнают о старинных традициях, которые надо было обязательно соблюдать, чтобы весна и лето были теплыми, а урожай богатым, почему так важно было шумно встретить весну, напечь как можно больше блинов и для чего сжигали чучело Масленицы.

Музей подготовил чаепитие с блинами с пылу с жару, мастер-класс по росписи фигурок, интерактивную экскурсию, уличные игры и забавы, квесты.

Начало праздника в 12:00.

Подробную информацию и билеты можно найти на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

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