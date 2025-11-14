В историко-художественном музее Щелкова открылись сразу две новые выставки

В Щелковском историко-художественном музее открылись новые выставки: выставка Виктора Ступина, приуроченная к 90-летию со дня его рождения, и «Черно-белая манера». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции выставки художника Виктора Ступина представлено более 40 произведений, отобранных из фондов музея и личной коллекции вдовы художника Веры Николаевны Каневой. Ступин Виктор Иванович — известный российский мастер акварели. Центральное место в его творчестве занимает пейзаж. Работы художника входят в собрания Щелковского историко-художественного музея, Государственной Третьяковской галереи, Астраханской картинной галереи имени П. М. Догадина, Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, Дома-музея И. Л. Левитана в Плесе, а также в многочисленные частные коллекции в России и за рубежом.

В усадьбе Фряново Щелковского историко-художественного музея работает выставка произведений печатной графики из фондов музея под названием «Черно-белая манера». В экспозиции представлены работы художников советского периода и современных авторов. Гости выставки увидят работы мастера ксилографии, художника С. М. Харламова, академика АХ СССР Г. Ф. Захарова, заслуженного художник России О. А. Коняшина с портретами обитателей уходящей русской деревни, и других народных художников, владеющих техниками офорта и линогравюры.

Выставки продлят свою работу до 6 декабря. 6+

Подробная информация о выставках на сайте Щелковском историко-художественном музея.

