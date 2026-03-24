В Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня

Власти Израиля закрыли Храм Гроба Господня в Иерусалиме из-за обострения конфликта и угроз безопасности. Священнослужители заявили, что церемония схождения Благодатного огня должна состояться, сообщает «Крымская газета» .

Решение о закрытии приняли после того, как рядом со святыней несколько раз падали обломки ракет. Это беспрецедентный случай: даже в периоды прошлых обострений и во время пандемии службы в храме проводились в том или ином формате.

В соцсетях верующие начали высказывать опасения, что церемония схождения Благодатного огня может не состояться.

Руководитель пресс-службы Крымской митрополии Русской православной церкви отец Матфей сообщил, что изменений пока не планируется.

«Война-войной, но церемония должна быть. На данный момент нет сведений о каких-либо изменениях в этом вопросе», — сказал он.

Представитель армянского предела храма дьякон Ваге сообщил РИА Новости, что обряд, вероятно, пройдет без паломников.

«Возможно, случится так, что обряд будет совершен сугубо при участии церковных служителей и внутреннего персонала храма. То есть вход людей будет невозможен», — сказал священнослужитель.

В таком формате церемония уже проходила во время пандемии. За всю историю известно три случая, когда Благодатный огонь не сходил — в 1101, 1579 и 1923 годах.

