В Химках стартовали масленичные гуляния

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Празднование масленичной недели в Химках началось с народных гуляний. На площади вблизи Богоявленского храма прошла программа под названием «Песни, танцы, чай да забавы». Среди участников — сотни химчан, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Доброе семейное мероприятие объединило химчан. Дети и взрослые водили хороводы, все желающие смогли согреться горячим чаем и сладкими угощениями», — сказал благочинный Химкинского церковного округа, иерей Павел Тарасов.

Для жителей выступил московский казачий ансамбль песни и танца, также была организована различная интерактивная программа: перетягивание каната, прыжки в мешках.

Вместе с активными жителями города участие в гуляниях приняли народные коллективы, священнослужители и прихожане химкинского благочиния.

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